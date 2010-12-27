В медузах из Приморского края найдены средства борьбы с раком

Учёные Приморского края нашли в медузах противоопухольные свойства. Медузы могут помочь в лечении рака.

Сотрудники Russian Journal of marine Biology опубликовали своё исследование, в котором учёные отчитались о найденных в медузах противоопухольных свойствах. Как оказалось, в данном виде беспозвоночных содержатся иммуностимулирующие вещества, помогающие предотвратить развитие рака. Также у 9 видов этих существ учёными были выявлены антиоксидантные свойства, которые могут стать заменой для ныне существующих видов обезболивающих.

Если оглянуться немного назад, в недалекое прошлое, виды животных и различных насекомых постоянно подвергались вымиранию по различным причинам: загрязнение воздуха, изменение климата, сокращение популяций, а также рука человека. Ситуацию с медузами, увы, нельзя назвать исключением. В поисках лекарств по борьбе с онкологией, приходится жертвовать многими видами животных.

Несмотря на колоссальную пользу для мира, которую приносит данное исследование, экологи негодуют: массовое исчезновение медуз может привести к нарушению пищевой цепочки, а это, в свою очередь, повлияет на миграцию и вымирание медуз в Японском море.

Медузы в бухтах острова Русский-вполне обыденная вещь для обитателей Приморья. Отдыхающие делают фото и видео снимки, держат беспозвоночных в руках, плавают между ними и делятся кадрами в социальных сетях. Никто даже не мог предположить, что в этих прозрачных существах скрываются определенные микроэлементы, которые могут дать толчок науке в ходе изучения онкологических заболеваний.

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Фото: Pixabay.com