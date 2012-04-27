Ученые выявили, как правильно лечить пищевую аллергию

Найден способ лечения. Новое средство поможет избавиться от аллергии.

Исследователи из Университета штата Мичиган утверждают, что нашли так называемый тумблер, который поможет аллергикам "выключить" свою аллергию. Главной причиной аллергии на определенный элемент в блюде, по словам учёных, являются тучные клетки. Как выяснилось, их работу можно контролировать. Помощью в этом деле является клеточный рецептор CRF2 или, как называют его сами ученые, кортикотропин-рилизинг-фактор 2.

Ученые выявили, что на рецептор можно повлиять, принимая правильные медикаментозные средства. После "блокировки" CRF2, тучные клетки незамедлительно начали вырабатывать гистамин. Данное исследование подтвердилось не только на мышах и свиньях, но также на людях.

Следует заметить, что теперь аллергикам не требуется ждать начала приступа, чтобы останавливать его. Используя определенные препараты можно создавать так называемый "иммунитет" для организма, тем самым снизив риски летального исхода.

Напомним, что мексиканский корм для животных "из будущего" остановлен инспекцией Роспотребнадзора.

Фото: Piter.tv