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Ученые рассказали о главной опасности фастфуда для детей

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Любители продуктов быстрого питания больше других подвержены развитию пищевой аллергии и других серьезных заболеваний.

Ученые из Неаполитанского университет рассказали, как фастфуд может навредить здоровью ребенка. По данным исследователей, он приводит к накоплению в организме веществ, способствующих развитию пищевой аллергии. Особенную опасность это представляет для детей. Об этом пишут "РИА Новости".

Исследование выявило у любителей продуктов быстрого питания много белковых и жировых молекул, покрытых углеводами. Кроме того, ученые доказали, что потребление калорийной и жирной пищи способствует развитию болезни Альцгеймера и других серьезных заболеваний, таких как астма.

Ранее диетологи назвали правила питания для женщин старше 40 лет.

Видео: Piter.TV

Теги: исследование, наука, пищевая аллергия, фастфуд
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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