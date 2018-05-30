Диетологи назвали правила питания для женщин старше 40 лет

Рекомендации подготовили британские ученые.

Каждой женщине хочется как можно дольше сохранить свою красоту и молодость. Для этого необходимо вести здоровый образ жизни, много двигаться и, конечно же, правильно питаться. Известные британские диетологи рассказали зарубежному изданию "Daily mail" основные правила питания для женщин старшего возраста.

По версии диетолога Амелии Фрир, необходимо сократить потребление обезжиренных продуктов. Это связано с тем, что в их составе содержится множество ненужных стабилизаторов, эмульгаторов и подсластителей. Также рекомендуется как можно меньше есть сладких фруктов, так как они вызывают скачки уровня сахара в крови. Виноград и вовсе не рекомендуется есть женщинам старше 40. Диетолог рекомендует включать в свой дневной рацион хотя бы пару кислых яблок.

Коллега Фрир, Джеклин Колдуэлл-Коллинз рекомендует на завтрак употреблять как можно больше овощей и фруктов, а в течение дня питаться ферментированными продуктами, в которых отмечается высокое содержание клетчатки и пробиотиков. К таким продуктам относится квашеная капуста, кефир или кимчи.

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