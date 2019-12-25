Четыре района Ленобласти почти подготовились к зимнему сезону

В преддверии зимы становится все более актуальным вопрос о подготовке жилого фонда к холодам. Специалисты Ленобласти занимаются этим вопросом.

Согласно данным блока ЖКХ и ТЭК, лидерами по подготовке к зиме являются Киришский, Выборгский, Приозерский районы и Сосновый Бор. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

В этих районах уже проведены работы по замене изношенных теплотрасс, установке новых котельных и обновлению систем отопления. В частности, на фото представлено завершение работ по замене теплотрассы в Сяськелево Гатчинского района.

Такие меры позволяют жителям этих районов быть уверенными в том, что в зимний период они будут обеспечены теплом и комфортом. Остается надеяться, что и другие районы области также активно готовятся к приходу зимы и не допустят проблем с отоплением.

Ранее сообщалось, что зимние подготовки в Ленинградской области находятся на финишной прямой.

Фото: администрация Ленобласти