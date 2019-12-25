Зимние подготовки в Ленинградской области находятся на финишной прямой

Специалисты готовят Ленинградскую область к зиме. На данный момент, работы находятся в стадии финиша.

Все районы Ленобласти активно ведут работы по подготовке к холодным месяцам, что включает в себя как системные технические ревизии, так и оперативные мероприятия. Они достигли впечатляющей отметки – 70% готовности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Одной из важнейших составляющих зимней подготовки являются теплосети. В Пикалево успешно завершены доремонтированные работы по реконструкции теплосетей. Особое внимание было уделено району Спортивной, где год назад произошли серьезные аварии.

Тесово-4 в Лужском районе готовится встретить зиму в новом облике. Здесь важное изменение коснулось котельной – основного источника тепла для района. Был проведен комплексный ремонт, который включал замену котла, дымовой трубы, а также капитальный ремонт здания.

Ранее сообщалось, что "ТЭК" увеличит объем инвестиций в теплосети Приморского района.

Фото: администрация Ленобласти