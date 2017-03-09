В ледовом плену: На Яхтенной из-за коммунальной аварии иномарка вмерзла в лед

Piter.TV публикует видео с Яхтенной улицы, на котором видно, что автомобиль накрепко вмерз в лед, после прорыва трубы.

На Яхтенной улице случилась коммунальная авария - прорвало трубу. Вода разлилась по проезжей части. Одному из припаркованных автомобилей не повезло.

Проезжающие на скорости машины, забрызгали припаркованный "Фольксваген" красно-коричнево цвета. А так как на улице стоят крепкие морозы, то вода тут же превратилась в лед, который заковал машину. "Фольксваген" оказался в ледовом плену. Piter.TV публикует видео с места событий. На данном видео можно увидеть, что машина вмерзла всеми колесами. А выше авто покрыто толстой коркой грязного льда.

Владельцу машины придется изрядно попотеть, что освободить своего железного коня или ждать оттепели.

Видео: Piter.TV