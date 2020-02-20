Видео: В Мурманской области на трассе "Кола" в ДТП с грузовиком легковушку разорвало на части

На трассе "Кола" в Мурманской области произошло смертельное ДТП с участием легковой иномарки и грузовика.
Жуткое ДТП произошло в районе поворота на поселок Шонгуй Мурманской области. Предварительно установлено, что водитель легковушки выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с грузовиком "Вольво". Легковушку от удара отбросило на край дороги, где она воспламенилась.
Тело водителя извлекали сотрудники МЧС региона. На опубликованных в соцсетях видео и фото от очевидцев видно, насколько серьезно пострадал легковой автомобиль во время ДТП.
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Видео и фото:ВК, Мурманск ДТП ЧП
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