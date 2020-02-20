  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:50
50
MShaffter
Код вставки плеера

Видео: В Мурманской области на трассе "Кола" в ДТП с грузовиком легковушку разорвало на части

0 0

Водитель иномарки погиб на месте ДТП. В соцсетях опубликовано видео с места аварии от очевидцев.

На трассе "Кола" в Мурманской области произошло смертельное ДТП с участием легковой иномарки и грузовика.

Жуткое ДТП произошло в районе поворота на поселок Шонгуй Мурманской области. Предварительно установлено, что водитель легковушки выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с грузовиком "Вольво". Легковушку от удара отбросило на край дороги, где она воспламенилась.

Тело водителя извлекали сотрудники МЧС региона. На опубликованных в соцсетях видео и фото от очевидцев видно, насколько серьезно пострадал легковой автомобиль во время ДТП.

Сегодня ранее: На Кубани школьный автобус с 27 учениками протаранил на перекрестке легковушку.

Видео и фото:ВК, Мурманск ДТП ЧП

Теги: видео последствий, видео с места, дтп на трассе кола, новости мурманской области, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии