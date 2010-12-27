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В квартире в Петербурге обнаружили тела мужчины и женщины
Сегодня, 11:42
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Shdaria
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В квартире в Петербурге обнаружили тела мужчины и женщины

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В Петербурге в доме на проспекте Стачек обнаружили два трупа.

В Кировском районе Петербурга обнаружили два трупа в квартире. Обстоятельства гибели пока неизвестны. 

По предварительной информации, тела погибших обнаружили 27 августа приблизительно в 07.00 утра. В квартире дома №105/2 на проспекте Стачек нашли трупы 43-летней женщины и 44-летнего мужчины. Прибывшие на место происшествия полицейские сообщили, что на телах нет никаких следов насилия. 

Тела отправлены в морг, где установят точную причину смерти двоих. Правоохранительные органы ведут проверку по факту случившегося. 

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб , трупы
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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