В квартире в Петербурге обнаружили тела мужчины и женщины

В Петербурге в доме на проспекте Стачек обнаружили два трупа.

В Кировском районе Петербурга обнаружили два трупа в квартире. Обстоятельства гибели пока неизвестны.

По предварительной информации, тела погибших обнаружили 27 августа приблизительно в 07.00 утра. В квартире дома №105/2 на проспекте Стачек нашли трупы 43-летней женщины и 44-летнего мужчины. Прибывшие на место происшествия полицейские сообщили, что на телах нет никаких следов насилия.

Тела отправлены в морг, где установят точную причину смерти двоих. Правоохранительные органы ведут проверку по факту случившегося.