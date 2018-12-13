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Молодая пара скончалась при странных обстоятельствах в квартире на Краснопутиловской

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При первичном осмотре тел не выявлено следов насильственной смерти.

Накануне вечером, 18 мая, на Краснопутиловской в жилом доме в одной из квартир обнаружены тела без признаков насильственной смерти.

Сообщается, что тела молодого парня и девушки были обнаружены в одной из квартир около половины седьмого вечера. Известно, что парню 20 лет, он студент одного из ВУЗов Санкт-Петербурга. Девушке 25 лет, последнее время она нигде не работала. При первичном осмотре следов насильственной смерти не выявлено.

Полиции предстоит выяснить обстоятельства смерти молодых людей. Тела направлены на вскрытие для выяснения причин смерти.

Ранее на Piter.TV: 4-летняя девочка находится в реанимации, после того как выпила неизвестную жидкость из бутылочки найденной на улице.

 

 

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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