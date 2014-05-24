В комитете по развитию туризма прокомментировали открытие павильона информационного бюро на "Острове фортов"

Павильон присоединится к единой экосистеме, при помощи которой гости и жители Петербурга смогут без труда получать полную информацию о событиях и экскурсиях.

Во вторник, 3 октября, в музейно-историческом парке "Остров фортов" в Кронштадте открылся 12-й по счёту павильон Городского туристско-информационного бюро. Подробностями с места событий и комментариями специалистов поделилось издание spb.aif.ru.

Как подчеркнул председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, павильон присоединится к единой экосистеме, при помощи которой гости и жители Петербурга смогут без труда получать полную информацию о событиях и экскурсиях.

Сегодня с открытием туристско-информационного бюро мы, можно сказать, начинаем осенне-зимний туристический сезон. Скоро у многих школьников начнутся осенние каникулы, затем будут новогодние праздники, так что сезон обещает быть насыщенным. Большую ставку мы делаем на семейный туризм, ведь 51% гостей города − это семьи с детьми. Отличная площадка для семейного отдыха − это „Остров фортов", и мы продолжим развивать этот кластер. Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма Петербурга

Напомним, что информационный павильон установили у входа в парк. Помимо общей информации о музеях кластера, города, там можно получить карту и информационную продукцию о главных достопримечательностях, сувениры билеты на экскурсии и прочие мероприятия.

Ранее мы сообщили о том, что около 7,8 млн туристов принял Петербург с начала года.

Фото: Никита Серебряков / АиФ-Петербург