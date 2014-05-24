Около 7,8 млн туристов принял Петербург с начала года

Также постепенно восстанавливается иностранный турпоток.

С января 2023 года Петербург посетили 7,8 млн туристов. Об этом заявил председатель Комитета по развитию туризма города Сергей Корнеев в ходе пресс-конференции "Интерфакс".

Таким образом, показатели ведомства растут с некоторым опережением от прогноза, отметил чиновник. Число путешественников за указанный период оказалось на 10% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Уже сейчас показатель приближается к годовому: в прошлом году город посетили более 8 млн человек.

Также постепенно восстанавливается иностранный турпоток. За 2023 год Северную столицу посетили 384 тыс. зарубежных путешественников.

Ранее мы сообщили о том, что в Ростове-на-Дону пройдут Дни культуры Петербурга.

Фото: Piter.TV