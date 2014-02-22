В Ростове-на-Дону пройдут Дни культуры Петербурга

Мероприятие продлится с 7 по 13 октября.

Дни культуры Петербурга пройдут в Ростовской области с 7 по 13 октября. Об этом сообщил в пресс-службе правительства региона.

Жители Ростова-на-Дону смогут познакомиться с творчеством Государственной академической капеллы Северной столицы, Петербургского государственного театра музыкальной комедии, театра Karlsson Haus, Государственного драматического театра "Приют комедианта". Кроме того, дончане увидят экспозиции Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда и Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского.

Ранее на Piter.TV: соглашение о сотрудничестве в сфере туризма подписали Петербург и Ульяновская область.

Фото: Piter.TV