Обои, лепнина и кирпичи: как проходят баттлы реставраторов?

В конкурсе принимают участие студенты и опытные реставраторы из России, Белоруссии и Финляндии.

В реставрационном колледже "Кировский" 26 апреля стартовал конкурс "Реставратор года". Piter.TV поговорил с организаторами мероприятия.

В конкурсе принимают участие студенты и опытные реставраторы из России, Белоруссии и Финляндии. Жюри оценит работы участников в 7 номинациях: реставрация исторических обоев и декоративно-художественных покрасок; реставрация каменной и кирпичной кладки и декоративной штукатурки; произведений из дерева реставрация произведений из металла и лепного декора.

Все задания участники состязания должны выполнить за 4 часа. В завершении конкурса жюри наградит победителей.

Видео и фото: Piter.TV