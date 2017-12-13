В Петербурге на Матисовом канале собрали тонну нефтепродуктов

В Петербурге выясняют причину загрязнения канала нефтепродуктами.

В Санкт-Петербурге природоохранная прокуратура организовала мероприятие, рамках которого проверили канал Матисова на загрязнение нефтепродуктами. Об этом сообщили в пресс-службе городского надзорного ведомства.

В настоящее время прокуратура занимается выяснением всех обстоятельств случившегося и устанавливает конкретную причину загрязнения. Известно, что аварийной службой ГУП "Пиларн" уже собрано 1000 килограммов нефтеводяной смеси.

В результате проведенной проверки, а также после нахождения причин и условий произошедшего будет решен вопрос о том, какие применить меры прокурорского реагирования.

Фото: пресс-служба городского надзорного ведомства