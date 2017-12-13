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В Петербурге на Матисовом канале собрали тонну нефтепродуктов
Вчера, 17:14
0
Shdaria
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В Петербурге на Матисовом канале собрали тонну нефтепродуктов

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В Петербурге выясняют причину загрязнения канала нефтепродуктами.

В Санкт-Петербурге природоохранная прокуратура организовала мероприятие, рамках которого проверили канал Матисова на загрязнение нефтепродуктами. Об этом сообщили в пресс-службе городского надзорного ведомства. 

В настоящее время прокуратура занимается выяснением всех обстоятельств случившегося и устанавливает конкретную причину загрязнения. Известно, что аварийной службой ГУП "Пиларн" уже собрано 1000 килограммов нефтеводяной смеси. 

В результате проведенной проверки, а также после нахождения причин и условий произошедшего будет решен вопрос о том, какие применить меры прокурорского реагирования. 

Фото: пресс-служба городского надзорного ведомства

Теги: загрязнение канала матисова , канал матисов , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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