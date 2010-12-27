В июле - повышение цен по коммунальным услугам по всей стране. Что подорожает в Выборгском районе?

В среднем за год, согласно распоряжению кабмина, квартплата по коммуналке должна быть в пределах 4%.

В России с 1 июля ежегодно повышается плата за воду, канализацию, газ, отопление, электроэнергию в связи с изменением тарифов на коммунальные ресурсы. В среднем за год, согласно распоряжению кабмина, квартплата по коммуналке должна быть в пределах 4%.

В предыдущие годы коммунальные услуги дорожали раз в год и только летом. Но в 2019 году во всей России провели двухэтапную индексацию в сфере ЖКХ: в январе и в июле.

Первое повышение на 1, 7% по Выборгскому району уже прошло в начале года, как, впрочем, по всей Ленобласти.

Второе повышение будет примерно таким же, как зимой. То есть рост платы за газ, свет, воду, тепло будет разным, но по сравнению с предыдущей квитанцией новая может быть больше лишь на 2% (без учета налога на добавленную стоимость (НДС), который, видимо, пойдет плюсом).

Если же регионы все же пропускают запредельные пожелания поставщиков ресурсов, то тогда они обязаны вместо жителей платить ту сумму, которая составляет разницу между допустимым ростом цен для населения и тарифом. К примеру, предельный рост для населения составляет 2%. Регион пропускает рост тарифа на 3%. Значит 1% он обязан выплачивать из областного бюджета вместо жителей.

Поэтому комитеты по тарифам не идут на поводу у предприятий – поставщиков коммунальных услуг. Те, конечно, подают расчетные данные, обосновывая экономически выгодный тариф, но, как правило, многие из них сильно расстраиваются, когда видят итоговый результат. Утвержденный тариф порой такой, что средств не остается на плановые ремонты.

КТО В ОТВЕТЕ ЗА ТАРИФЫ и информирование жителей

Тарифы на тепло, воду, электроэнергию и прочие коммунальные услуги устанавливают региональные власти. Тарифы на газ - федеральное правительство. Таким образом, ответственность за ценообразование в коммунальной сфере лежит на федеральных и региональных властях.

Квитанции с новыми расценками жители получат в августе.

В теории уже сейчас, за 30 дней до повышения, управляющие компании и ТСЖ должны уведомить жителей о том, какие произойдут изменения, насколько подорожают коммунальные услуги.

По информации комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области изменения произойдут по всем видам коммунальных услуг.

ГАЗ

Наименьшие изменения касаются газа. Цены на приготовление пищи с использованием газовой плиты подрастут на 1, 4%. Было 6 руб. 51 коп. станет 6.руб. 60 коп.

Цена за газ на отопление, горячее водоснабжение и выработку электрической энергии с использованием котельных всех видов увеличена на 1, 9%. (Было 6 руб.34 коп. станет 6 руб. 47 коп).

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Вода на территориях, которые обслуживает "Леноблводоканал", подорожает 6, 5%. (Было 39 руб. 02 коп. станет 41 руб.55 коп.)

Наиболее дорогая вода – в Каменногорске: 70 руб. 69 коп. Ее стоимость не изменится с 1 июля. Наиболее дешевая – в Светогорском городском поселении: 16 руб.03 коп. Рост тарифа и в этом муниципальном образовании нулевой.

Услуга по водоотведению на территориях, которые обслуживает "Леноблводоканал", увеличена на 11, 6%. (Было 36 руб.13 коп. станет 40 руб. 34 коп.)

Не изменится размер платы по водоотведению в Первомайском сельском поселении на территории обслуживания ООО "Водосфера", Приморском городском поселении на территории обслуживания ГБНОУ "СПб ГДТЮ", в Светогорском городском поселении на территории обслуживания ООО "Светогорское ЖКХ".

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Отопление для жителей Выборгского района останется по прежней цене в зоне теплоснабжения АО "Выборгтеплоэнерго. (Тариф был 2 642 руб. 11 коп. С 1 июля он не изменится).

В Выборге, где тариф ниже общерайонного, плата подрастет с 2 230 руб.73 коп. до 2 642 руб. Рост на 11,6%.

Также не изменится цена за отопление в Советском городском поселении. Она останется в размере 2 531 руб.32 коп.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Самый распространенный одноставочный тариф увеличен на 3, 14%. ( Было 4 руб. 14 коп. станет 4 руб. 27 коп). Для тех, у кого стоит счетчик "день-ночь", плата подрастет на 3, 22% в дневное время и 7, 05% в ночное. (Было 4 руб. 35 коп. Станет 4 руб. 49 коп. днем. Ночной тариф был 2 руб. 27 коп. Стант 2 руб. 43 коп.).

В целом разброс по разным видам услуг (с учетом НДС) составляет от 3 до 8,5%. Стоимость услуг на поставку электроэнергии зависит от типа населенного пункта (город или сельская местность); вида кухонной плиты; времени суток для тех, кто установил счетчики день-ночь. Для городских жителей имеет значение, оборудовано помещение газовой или электрической плитой. По всем видам - свой тариф.

ВЫВОЗ МУСОРА ТЕПЕРЬ КОММУНАЛЬНАЯ УСЛУГА. ЕСТЬ ЛИ ПЛЮСЫ?

Кроме того с июня 2019 года в Выборгском районе услуга по вывозу мусора стала коммунальной. Из раздела "содержание жилья""сумма к оплате ликвидирована и переведена в коммунальные услуги по тарифу регионального оператора. Он составляет 5, 99 с квадратного метра для многоквартирных домов. Для частных домов и иных домовладений 354 руб. 11 коп.

В связи с тем, что ранее услуга по вывозу мусора была жилищной, а теперь переведена в разряд коммунальных общая сумма, которую возмещают пенсионерам, инвалидам и иным получателям федеральных льгот в виде компенсации по оплате коммунальных услуг станет больше.

Информация обо всех повышениях по всем видам коммунальных услуг опубликована Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленобласти в разделе "Тарифы", а также предприятиями, которые оказывают коммунальные услуги населению.

Несмотря на то, что по разным видам коммунальных услуг идет разный уровень повышения, общая сумма в квитанции должна увеличиться только на 2%.

Учитывая, что на территории Выборгского района работает много предприятий, которые оказывают коммунальные услуги населению, тарифы в отдельных муниципальных образованиях отличаются.

Автор: Анна Литик