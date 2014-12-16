В июле и августе 15% туристических бронирований пришлись на Петербург

На долю города пришлось 15 процентов всех бронирований по России в пиковые летние месяцы, что позволило ему обойти Краснодарский край и Москву.

Санкт-Петербург возглавил рейтинг самых востребованных туристических направлений России на июль и август 2026 года. Согласно данным аналитиков, на которые ссылается ТАСС, Северная столица аккумулировала 15 процентов от общего числа бронирований по стране в эти месяцы, уверенно опередив конкурентов.

На втором месте расположился Краснодарский край с показателем 13 процентов. Москва, которая в июне была лидером с 15 процентами, в пик сезона опустилась на третью строчку, собрав 12 процентов бронирований.

В пятёрку самых популярных направлений также вошли Республика Татарстан и Нижегородская область — на каждую из них пришлось по 3 процента. Примечательно, что в предыдущем месяце в топ-5 вместо Нижегородской области входила Московская область.

Ранее сообщалось, что внутренний туризм в Петербурге и Ленобласти вырос на 10%.

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