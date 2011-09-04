В итальянской пещере нашли произведения искусства, созданные в каменном веке

Наскальные рисунки впервые были обнаружены в пещере Романелли в 1905 году.

В итальянской пещере Романелли нашли произведения искусства, созданные в каменном веке. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на статью в журнале Antiquity.

Отмечается, что Homo sapiens обитали там от 14 до 11 тыс. лет назад. В пещере наскальные рисунки были обнаружены впервые еще в 1905 году. Однако подробное изучение пещеры началось в 2016 году, тогда археологи задокументировали несколько ранее незамеченных изображений.

Найдены были также геометрические узоры, которые прочерчивались пальцем по "лунному молоку" — мягкому белому материалу, накапливающемуся в известняковых пещерах. Был обнаружен в пещере и рисунок птицы.

По мнению ученых, открытие поднимает "новые вопросы о социальной динамике и распространении общих иконографических мотивов в Средиземноморском бассейне".

Фото: pixabay