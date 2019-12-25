В историческом парке "Россия-моя история" пяти семьям вручили документы погибших во время ВОВ близких

Вручение состоялось на концерте "Солдат войны не выбирает" в честь Дня памяти воинов-интернационалистов.

Вчера, 15 февраля, в День памяти войнов-интернационалистов, состоялся праздничный концерт "Солдат войны не выбирает".

Он прошёл в историческом парке "Россия-моя история".

На мероприятии руководитель проекта "Память" Алевтина Нарваткина вручила документы пяти семьям, которые подали заявки на поиск своих родных и близких, пропавших в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, что благодаря проекту "Память", который работает уже шесть лет, были установлены судьбы более 4000 бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Теперь эти документы хранятся с семейных архивах родственников и друзей.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге прошла церемония в честь 31-летия вывода войск из Афганистана.

Фото: ВКонтакте