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В храме под Оренбургом произошел пожар

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Пострадавших в ходе пожара нет.

В селе Покровка Оренбургской области в храме произошел пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, пострадавших нет.

В сообщении говорится, что локализация возгорания была объявлена в 22:38 (20:38 мск). В ведомстве сообщили, что нет угрозы распространения огня на соседние строения.

Локализовать полностью пожар спасателям удалось в 07:00 (05:00 мск). Испытательная пожарная лаборатория и дознаватели гоударственного пожарного надзора привлечены для установления причины возникновения пожара.

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Теги: пожар в храме
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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