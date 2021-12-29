В храме под Оренбургом произошел пожар

Пострадавших в ходе пожара нет.

В селе Покровка Оренбургской области в храме произошел пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, пострадавших нет.

В сообщении говорится, что локализация возгорания была объявлена в 22:38 (20:38 мск). В ведомстве сообщили, что нет угрозы распространения огня на соседние строения.

Локализовать полностью пожар спасателям удалось в 07:00 (05:00 мск). Испытательная пожарная лаборатория и дознаватели гоударственного пожарного надзора привлечены для установления причины возникновения пожара.

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