В Карабахе задержали пограничника, расстрелявшего троих сослуживцев

В Карабахе был задержан военнослужащий азербайджанских пограничных войск. Ранее он расстрелял троих сослуживцев и скрылся с места преступления. Информация об этом появилась в телеграм-канале генпрокуратуры Азербайджана.
В сообщении говорится, что Эдбъана Авазлы нашли в селе Малхалаф Лачинского района 3 января около 00:30. Его задержали в качестве подозреваемого.
Уголовное дело было взято под особый контроль, продолжит расследование следственное управление военной прокуратуры.
Ранее мы писали, что в Сирии погибли пятеро военных при нападении боевкиов.
Фото: pixabay
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