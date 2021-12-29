В Карабахе задержали пограничника, расстрелявшего троих сослуживцев

Пограничника нашли в селе Малхалаф.

В Карабахе был задержан военнослужащий азербайджанских пограничных войск. Ранее он расстрелял троих сослуживцев и скрылся с места преступления. Информация об этом появилась в телеграм-канале генпрокуратуры Азербайджана.

В сообщении говорится, что Эдбъана Авазлы нашли в селе Малхалаф Лачинского района 3 января около 00:30. Его задержали в качестве подозреваемого.

Уголовное дело было взято под особый контроль, продолжит расследование следственное управление военной прокуратуры.

Ранее мы писали, что в Сирии погибли пятеро военных при нападении боевкиов.

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