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В Карабахе задержали пограничника, расстрелявшего троих сослуживцев
Сегодня, 12:20
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В Карабахе задержали пограничника, расстрелявшего троих сослуживцев

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Пограничника нашли в селе Малхалаф.

В Карабахе был задержан военнослужащий азербайджанских пограничных войск. Ранее он расстрелял троих сослуживцев и скрылся с места преступления. Информация об этом появилась в телеграм-канале генпрокуратуры Азербайджана.

В сообщении говорится, что Эдбъана Авазлы нашли в селе Малхалаф Лачинского района 3 января около 00:30. Его задержали в качестве подозреваемого.

Уголовное дело было взято под особый контроль, продолжит расследование следственное управление военной прокуратуры.

Ранее мы писали, что в Сирии погибли пятеро военных при нападении боевкиов. 

Фото: pixabay

Теги: пограничник расстрелял сослуживцев в карабахе
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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