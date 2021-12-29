В Сирии погибли пятеро военных при нападении ИГ*

Еще 20 военнослужащих получили ранения.

На военных в Сирии напали боевики "Исламского государства"* (террористическая организация, запрещена на территории РФ). В результате нападения пятеро военнослужащих погибли, ранения получили 20 человек. Об этом сообщает гостелеканал SANA, ссылаясь на источник.

Произошла атака в воскресенье вечером, 2 января. Боевики обстреляли в пустыне военный автобус. После ракетной атаки начался обстрел из орудия калибром 23-мм. Об этом заявил собеседник канала. Однако других подробностей пока нет.

Напомним, что в Сирии погибло более 400 тыс. человек за время войны. Такие данные приводит ООН.

Ранее мы писали, что в Сирии боевики обстреляли военную колонну России.

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