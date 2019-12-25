В храме Спаса на Крови отменили концерт музыки Шостаковича

Объявление об отмене появилось на сайте Исаакиевского собора.

В среду, 15 декабря, стало известно, что отменили концерт фестиваля "Площадь искусств". Он должен был проходить в храме Спаса на Крови. Об этом сообщили на сайте Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича.

На концерте должны были исполнять музыку Дмитрия Шостаковича – 10 поэм для хора на стихи революционных поэтов конца 19 и начала 20 века.

Объявление об отмене появилось на сайте Исаакиевского собора накануне, но позже было удалено. Отмена концерта связана с техническими причинами. Концертный хор Санкт-Петербурга под управлением Владимира Беглецова, у которого нет собственной площадки, должен был исполнять его.

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Фото: википедия

