Николо-Богоявленский морской собор в Петербурге получил новую архитектурную подсветку к Рождеству

К празднику главный морской храм города украсили 116 современных энергоэффективных светильников.

К празднику Рождества Христова обрёл новый вечерний облик один из главных храмов Санкт-Петербурга — Николо-Богоявленский морской собор. Памятник архитектуры елизаветинского барокко украсила современная архитектурно-художественная подсветка.

Специалисты установили на фасадах и куполах собора 100 светодиодных светильников и 16 прожекторов. Новая система не только подчеркнула архитектурные особенности исторического здания, но и стала значительно экономичнее. По данным подрядчика, модернизация позволила сократить потребление электроэнергии на освещение собора в два раза.

Николо-Богоявленский морской собор, построенный в середине XVIII века по проекту архитектора Саввы Чевакинского, является одним из ярчайших образцов русского барокко и важнейшим духовным центром российского флота. Новая подсветка призвана highlight его архитектурную ценность в тёмное время суток и создать торжественное настроение в дни главных православных праздников.

Ранее Piter.TV сообщал, что рождественская служба в храмах Петербурга собрала множество верующих.

Видео: Правительство Санкт-Петербурга