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Из Петербурга депортируют индийских мигрантов, пытавших уехать в ЕС
Сегодня, 17:11
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Rybka123

Из Петербурга депортируют индийских мигрантов, пытавших уехать в ЕС

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Нарушителям предстоит выплатить штраф.

Суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор 27 гражданам Индии, пытавшимся пересечь российскую границу и уехать в страны ЕС. Об этом сообщает пограничное УФСБ по городу и области.

В управлении рассказали, что иностранцев взяли под стражу и поместили в Центр временного содержания иностранных граждан до решения суда. Во время проверки документов выяснялось, что у задержанных они либо просроченные, либо отсутствуют вовсе. Теперь им предстоит выплатить штраф  и подвергнуться депортации из России.

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Фото: пограничное УФСБ

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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