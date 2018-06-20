Организация поможет им полноценно работать и участвовать в общественной жизни Петербурга.

Во вторник, 9 апреля, стало известно о том, что в городе на Неве откроют центр помощи межнациональным организациям. Об этом сообщил председатель межрегиональной общественной организации "Центр гармонизации межэтнических отношений" Ахмат Аппаков изданию "Город+".

По словам Аппакова, организация будет помогать иностранным коллегам полноценно работать и участвовать в общественной жизни Петербурга. На сегодняшний день, в городе зарегистрировано около 130 национальных объединений. Согласно заключениям экспертов, далеко не все они знают, как работать с субсидиями.

Председатель межрегиональной общественной организации отметил, что объединения в сфере межнациональных отношений регистрируются, а затем министерство юстиции закрывает. Позже они снова открываются. Такое развитие событий вытягивает из организации много сил и денег.

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