В городах-миллионниках России число раменных и лапшичных выросло на 11,6%

В городах-миллионниках России число раменных и лапшичных в апреле 2026 года выросло на 11,6%. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС.

Отмечается, что количество раменных и лапшичных достигло 489 точек питания. Наиболее быстрый рост показал сегмент раменных. Их число в городах-миллионниках увеличилось на 25% и составило 210 заведений. Количество лапшичных составило 279 точек (+3,3%). Уточняется, что за последние три года общее число таких заведений увеличилось на 41%.

Также в "Ведомостях" рассказали, что рамен стал чаще появляться в меню других заведений общественного питания. Число таких предложений выросло на 12,5% с 2023 года. На его фоне блюда формата вок стали менее распространены, а их присутствие в меню сократилось на 5%.

