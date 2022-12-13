В этом году почти 11 тысяч петербуржцев напишут "Тотальный диктант"

На площадке с участием Андрея Урганта и Светланы Сургановой места были разобраны за три минуты.

Стало известно, что в акции "Тотальный диктант" примут участие 10 800 петербуржцев. Об этом 7 апреля сообщает "Петербургский дневник".

На площадке с участием Андрея Урганта и Светланы Сургановой места были разобраны за три минуты. Желающие послушать Татьяну Черниговскую расхватили места за два дня.

Помимо акции, один из чтецов, доктор Сергей Бубновский, выступит перед участниками с лекцией "Как правильно заботиться о своем здоровье, чтобы жить без болей в спине". По словам координатора петербургского диктанта Юлии Грызловой, на доктора зарегистрировались уже сто человек из 200 возможных.

Ранее Биржевой мост закроют с 10 апреля для демонтажа временных опор. Работы будут проходить по 16 апреля закрывается движение транспорта по Биржевому мосту. Автомобилистам ограничивается движение транспорта по набережной Макарова от Тифлисской улицы до Биржевого проезда

Фото: Piter.tv



