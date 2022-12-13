В этом году откроют 19 новых школ в Петербурге

В прошлом году открыли 10 школ и 23 детских сада.

В этом году откроют 19 школ в Петербурге, большая часть заработает к 1 сентября. Об этом 17 апреля рассказали в пресс-службе Смольного.

В прошлом году открыли 10 школ и 23 детских сада, а за три года с 2019-го по 2021-й — 34 школы и 104 садика.

В следующем году построят еще пять школ в густонаселённых районах Петербурга. На Морской набережной в Василеостровском районе появится школа на 1 375 мест, а на проспекте Энгельса в Выборгском районе — на 550 мест.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, как уберечь детей от клещей. Защитить от кровососов нужно не только ребят школьного возраста, но и младенцев.

Фото: Piter.tv

