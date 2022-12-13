В элитных ЖК Петербурга пустует 25% коммерческих помещений

Средняя цена продажи метра на первичном рынке составила 345 тыс. рублей за "квадрат", аренда — 2,1 тыс. рублей.

Стало известно, что общая площадь свободных коммерческих помещений в элитных ЖК Петербурга по итогам I квартала 2023 года составила 22 тыс. квадратных метров или 25,8% от общего объема.

В Петроградском и Адмиралтейском районах больше всего предложений. Площадь свободных помещений составляет от 17 до 527 "квадратов", при этом самыми ходовыми являются от 50 до 100 квадратных метров.

Средняя цена продажи метра на первичном рынке составила 345 тыс. рублей за "квадрат", аренда — 2,1 тыс. рублей.

Ранее офисный комплекс "Полис центр" за миллиард рублей продадут в Петербурге. Здание построили в 2016 году, его площадь насчитывает 27 тысяч квадратных метров.

Фото: Piter.tv



