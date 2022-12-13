Офисный комплекс "Полис центр" за миллиард рублей продадут в Петербурге

Здание построили в 2016 году, его площадь насчитывает 27 тысяч квадратных метров.

Девелоперская компания "Полис" выставила на продажу офисный комплекс "Полис центр". Об этом 12 апреля сообщил гендиректор организации Игорь Белов, пишет "Коммерсант".

Здание построили в 2016 году, его площадь насчитывает 27 тысяч квадратных метров. В нем размещены офисы как самой ГК "Полис", так и сторонних арендаторов. Ещё несколько этажей занимает парковка. По словам управляющего партнёра Rusland SP Андрея Бойкова, стоимость "Полис центра" составляет в среднем 850 млн рублей. По оценке сооснователя и партнёра Bright Rich | CORFAC International Виктора Заглумина, сумма сделки может превысить миллиард, так как постройка не нуждается в реконструкции и отличается низким уровнем вакантности.

Предполагается, что на роль покупателя претендует холдинг "Диета-18", но его представитель отказался комментировать эту ситуацию. Известно, что в собственности потенциального владельца находится "Мясной терминал", который расположен рядом с офисным комплексом.

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Фото: Piter.tv

