Офисный комплекс "Полис центр" за миллиард рублей продадут в Петербурге

Девелоперская компания "Полис" выставила на продажу офисный комплекс "Полис центр". Об этом 12 апреля сообщил гендиректор организации Игорь Белов, пишет "Коммерсант".
Здание построили в 2016 году, его площадь насчитывает 27 тысяч квадратных метров. В нем размещены офисы как самой ГК "Полис", так и сторонних арендаторов. Ещё несколько этажей занимает парковка. По словам управляющего партнёра Rusland SP Андрея Бойкова, стоимость "Полис центра" составляет в среднем 850 млн рублей. По оценке сооснователя и партнёра Bright Rich | CORFAC International Виктора Заглумина, сумма сделки может превысить миллиард, так как постройка не нуждается в реконструкции и отличается низким уровнем вакантности.
Предполагается, что на роль покупателя претендует холдинг "Диета-18", но его представитель отказался комментировать эту ситуацию. Известно, что в собственности потенциального владельца находится "Мясной терминал", который расположен рядом с офисным комплексом.
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Фото: Piter.tv
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