С 22 апреля начнется сезон фонтанов в Петербурге

Сезон стартует 22 апреля. Фонтаны подготовили в саду Сан-Галли, на проспекте Стачек, на Первомайской улице, в саду имени 30-летия Октября и в Московском парке Победы.

В Петербурге начали подготовку городских фонтанов перед открытием летнего сезона. Об этом 12 апреля рассказали в пресс-службе Смольном.

Специалисты "Водоканала" проверят работоспособность оборудования и целостность облицовки чаш, промоют каскады, уберут из них скопившийся после зимы мусор. После этого они установят съёмные насадки и электрику, заполнят резервуары водой и проведут пробный пуск.

Сезон стартует 22 апреля, фонтаны подготовили в саду Сан-Галли, на проспекте Стачек, на Первомайской улице, в саду имени 30-летия Октября и в Московском парке Победы. Всего будет работать 71 фонтан.

Ранее с 10 апреля в Петербурге начнется судоходная навигация. С 10 апреля по 30 ноября продлится навигационный период для мостов по Неве, Большой Неве и Малой Неве.

Фото: Piter.tv

