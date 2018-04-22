В доме на Подвойского открылась дверь в преисподнюю

Из-за не потушенной сигареты загорелся мусоропровод.

Днем 22 апреля в Невском районе Санкт-Петербурга вспыхнул огонь в одном из жилых домов. Как сообщает читатель Piter.tv, загорелся мусоропровод.

Треск от горящего мусора раздался в доме №34 на улице Подвойского. Из-за запертой двери жильцы увидели языки пламени, а дым поднялся по требе вверх и просочился в подъезд. Огнеборцы оперативно потушили очаг возгорания.

По предварительно версии, причиной возгорания стала непотушенная сигарета, которую кто-то из жильцов выбросил вместе с остальным мусором. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что яма-убийца на Народной оставила больше 20 автомобилей без колес.

Видео: Piter.tv