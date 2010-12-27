Яма-убийца на Народной оставила больше 20 автомобилей без колес

Яма на Народной улице оставила без колес более 20 машин.

Яма-убийца - именно так петербургские автомобилисты прозвали внушительную дыру в асфальте на Народной улице около дома №16.

За сутки жертвами ямы стали более 20 автомобилей, пишет "Мегаполис". Пострадавшие пытались предупредить водителей, выставив на "проклятое место" канистру, но погодные условия помешали задуманному.

По словам очевидцев, яма могла забрать колеса у семи машин сразу, из-за чего образовывался "паровозик" испорченных машин.

Дальнейшая судьба ямы-убийцы пока неизвестна.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург