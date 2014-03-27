Работникам сферы ЖКХ предоставляют жилье в доходных домах Петербурга

В программу включены 15 адресов.

В пятницу, 28 октября, в Жилищном комитете рассказали о программе, согласно которой работники сферы ЖКХ в Петербурге могут проживать в доходном доме. В эту программу включили 15 адресов.

Так, например, недалеко от "Ломоносовской", в двухэтажных домах по улице Седова, 91, корпуса 3, 4, 6 могут разместиться 270 человек. Эти дома построили в 1948 году, в 2013 году провели капитальный ремонт. С тех пор там живут сотрудники предприятий города.

В Жилищном комитете отметили, что в каждом доме по 5 жилых комнат от 22 до 27 "кваддратов", в них есть необходимая мебель, санузлы и душевые. На этаже также есть кухни, ванные комнаты, стиральные машины. Также для работников оборудована комната отдыха.

В комментариях в социальной сети представители комитета уточнили, что организации города заключают договор аренды с ГосЖилФондом для проживания своих сотрудников. Оплачивает проживание организация.

Организации города заключают договор аренды с ГосЖилФондом для проживания своих сотрудников. Оплата по договору производится организацией.

Видео: Вконтакте / Жилищный комитет Санкт-Петербурга