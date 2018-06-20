  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура накажет петербургскую воспитательницу за ребенка в мокрой одежде
Сегодня, 11:49
113
nastya960

Прокуратура накажет петербургскую воспитательницу за ребенка в мокрой одежде

0 0

После прогулки один из детей пришел с прогулки мокрый, вплоть до нижнего белья. Воспитательница не переодела малыша и не просушила одежду. В таком виде мальчик проходил до момента прихода мамы.

В прокуратуру Фрунзенского района Санкт-Петербурга обратилась мать одного из воспитанников детского сада № 96. Она написала заявление на воспитателя своего ребенка, так как та не выполняет свои обязанности на работе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Со слов матери, в январе 2019 года после прогулки ее ребенок пришел с прогулки мокрый, вплоть до нижнего белья. Воспитательница не переодела малыша и не просушила одежду. В таком виде мальчик проходил до того до момента прихода мамы. Между матерью мальчика и воспитательницей возник конфликт, администрация детского сада не приняла никаких мер по его устранению. 

Следственная проверка показала, что воспитатель не обеспечила исполнение требований закона о защите жизни и здоровья воспитанника. Теперь ее привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее на Piter.TV: Детский сад на Ленской улице закрыли на карантин: подозревается кишечная инфекция.
Фото: Piter.TV

Местоположение на карте:

Теги: дети, детский сад, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий