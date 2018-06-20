Прокуратура накажет петербургскую воспитательницу за ребенка в мокрой одежде

После прогулки один из детей пришел с прогулки мокрый, вплоть до нижнего белья. Воспитательница не переодела малыша и не просушила одежду. В таком виде мальчик проходил до момента прихода мамы.

В прокуратуру Фрунзенского района Санкт-Петербурга обратилась мать одного из воспитанников детского сада № 96. Она написала заявление на воспитателя своего ребенка, так как та не выполняет свои обязанности на работе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Со слов матери, в январе 2019 года после прогулки ее ребенок пришел с прогулки мокрый, вплоть до нижнего белья. Воспитательница не переодела малыша и не просушила одежду. В таком виде мальчик проходил до того до момента прихода мамы. Между матерью мальчика и воспитательницей возник конфликт, администрация детского сада не приняла никаких мер по его устранению.

Следственная проверка показала, что воспитатель не обеспечила исполнение требований закона о защите жизни и здоровья воспитанника. Теперь ее привлекут к дисциплинарной ответственности.

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