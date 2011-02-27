В детском саду на Новгородском проспекте организовали группы для детей с ОВЗ

В будущем здесь появятся группы для слабовидящих и слабослышащих детей.

В новом детском саду в Шушарах открыли группы для детей с дефектами речи и задержкой развития. Дошкольное учреждение на Новгородском проспекте в этом году примет 415 воспитанников. В будущем здесь планируют организовать группы для для слабовидящих и слабослышащих детей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В здании сада есть бассейн, два музыкальных зала, спортивный зал, 18 игровых комнат и медкабинет. Здесь же открыли спортивную площадку. У дошкольной организации имеется и детская метеостанция.

Ранее на Piter.tv сообщили, что с фасада детского сада на Васильевском острове обрушилась штукатурка.

Фото: Pexels, сайт Смольного