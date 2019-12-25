В детских садах Петербурга начали выдавать продуктовые наборы

Набор рассчитан на пять дней.

Во вторник, 14 апреля, стало известно, что в Петербурге в детских садах начали выдавать продуктовые наборы. Председатель Комитета по образованию Жанна Воробьева отметила, что соответствующие наборы должны получить 280 тысяч детсадовцев.

Известно, что соответствующие продуктовые наборы рассчитаны на пять дней. Для малыша с двухразовым питанием стоимость такого набора составляет 835 рублей.

Отмечается, что все наборы выдают с соблюдением мер безопасности. Родителей просят держать в очереди дистанцию. Для получения набора петербуржцам необходимо при себе иметь паспорт.

Ранее мы сообщали о том, что стало известно, что лежит в наборах для петербургских школьников.

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