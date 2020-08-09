В день выборов в Белоруссии начались проблемы с интернетом

Оператор "Белтелеком" заявил о большом количестве "зарубежного трафика"

В частности, в основной день выборов в стране перестал работать мобильный интернет, Instagram и еще ряд приложений, включая Google-сервисы, наблюдаются сбои при загрузке социальных сетей Facebook и Twitter, в Telegram не добавляются медиафайлы. Помимо этого, не открываются некоторые сайты, включая ресурс для независимого наблюдения за голосованием и YouTube.

Говоря о проблемах из-за усиленного "зарубежного трафика", интернет-оператор "Белтелеком" отмечает, что на данный момент неясно, создается он людьми или с помощью машин.

Напомним, сегодня, 9 августа, в Белоруссии идёт основной день голосования. В президентских выборах участвуют пять человек, включая действующего главу страны Александра Лукашенко. Его основной соперник Виктор Бабарико был арестован незадолго до выборов, еще один оппозиционер Валерий Цепкало не был зарегистрирован ЦИК и покинул страну, опасаясь ареста.

Видео: YouTube / 112 Украина

