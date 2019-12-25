В день Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября запрещено веселиться и пить

Верующие отказываются от еды и веселья.

В православном календаре 11 сентября отмечается Усекновение главы Иоанна Предтечи. Этот день посвящён памяти мученической кончины пророка, который предсказал пришествие Христа и крестил Спасителя в водах Иордана. Праздник непереходящий – его дата фиксирована. В 2026 году он выпадает на пятницу.

Согласно Евангелию, Иоанн Креститель открыто обличал греховную связь царя Ирода с Иродиадой, женой его брата. За это пророка заключили в темницу. Ирод опасался казнить его из-за возможной реакции народа, но Иродиада искала способ расправиться со святым. На пиру в честь дня рождения Ирода её дочь Саломея исполнила танец, который восхитил правителя. В хмельном угаре он поклялся выполнить любое её желание. По наущению матери девушка попросила голову Иоанна Крестителя на блюде. Ирод не посмел нарушить клятву и приказал казнить пророка. Позже Иродиада исколола голову иглами и закопала в нечистом месте, но жена царского домоправителя тайно перенесла её на Елеонскую гору. Убийц вскоре постигла кара: Саломея погибла, провалившись под лёд, а Ирод и Иродиада умерли в ссылке.

Главное для верующего в этот день – молитва и духовная сосредоточенность. По возможности следует посетить храм и участвовать в богослужении. Дома или в церкви принято обращаться к Иоанну Предтече с просьбами о помощи и укреплении в вере. Также 11 сентября читают молитвы о людях, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. День рекомендуется проводить спокойно, в кругу семьи, занимаясь добрыми делами и помощью нуждающимся.

В православной традиции Усекновение главы Иоанна Предтечи – время скорби и строгого воздержания. Верующим следует избегать праздных развлечений, ссор, осуждения и раздражения. Отдельное внимание уделяется алкоголю: евангельская история гибели пророка связана с пиром Ирода и необдуманной клятвой, данной под влиянием спиртного. Поэтому 11 сентября не рекомендуется употреблять спиртное, переедать и предаваться лени. Также не стоит танцевать, давать необдуманные обещания, злиться и мстить.

Строгий однодневный пост – одна из древнейших традиций церкви. Он установлен в память о сдержанности самого пророка, который жил в пустыне, питаясь диким мёдом и акридами. Устав предписывает полный отказ от мясных, молочных продуктов, яиц и рыбы. Разрешена только постная пища с растительным маслом, причём допускается два приёма пищи – обед и ужин. Детям, пожилым людям, беременным женщинам и людям с заболеваниями следует обсудить меру поста со священником и врачом.

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Фото: Piter.tv