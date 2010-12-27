В декабре солнце над Петербургом светило 2,5 часа

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел климатические итоги года.
Так, в декабре петербуржцы наблюдали солнце всего четыре раза. В общей сложности светило показалось на 2,5 часа.
Отмечается, что летом количество солнечных дней складывается в целый месяц. Однако за 2019 год дождя и снега выпало больше нормы. Самым богатым на аномалии оказался февраль, а сильнее всего мерзли горожане в июле.
Синоптик отметил, что 2019 год вошел в пятерку самых теплых за всю историю измерений.
Ранее на Piter.TV: главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в январе.
Фото: Pixabay
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