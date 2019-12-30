В четверг в Петербурге ветер усилится до 17 м/c

На дорогах возможна гололедица.

В МЧС РФ по Петербургу предупредили об усилении ветра в четверг, 9 января.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, местами порывы могут достигнуть 17 м/c.

Водителям и пешеходам стоит быть осторожнее: местами на дорогам может образоваться гололедица.

Сегодня в Петербурге до +6 градусов. Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус отметил, что такой теплый зимний месяц последний раз был в 2014 году.

Фото: pixabay.com