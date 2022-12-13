В четырех районах Петербурга начались испытания теплосетей

Во время испытаний специалисты до максимума увеличивают температуру теплоносителя до 100-110 градусов.

В Адмиралтейском, Московском, Центральном и Фрунзенском районах Петербурга специалисты начали испытания тепловых сетей. Об этом 31 марта рассказали в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Во время испытаний специалисты до максимума увеличивают температуру теплоносителя (до 100-110 градусов), чтобы выявить наиболее изношенные участки трубопроводов. Также на время испытаний ограничат подачу горячей воды. Отопление осуществляется в штатном режиме. В общей сложности проверят более 50 км сетей.

Ранее начинается реконструкция 3 км теплосетей вдоль Павловского шоссе в Пушкине. Планируется, что все работы будут завершены в октябре 2024 года.

Фото: piter.tv

