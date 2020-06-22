В честь 76-летия Выборгской наступательной операции в Выборге возложили цветы к стеле «Город воинской славы»

В этот день память погибших воинов почтили глава районной администрации Геннадий Орлов, городские депутаты Михаил Макаров и Денис Зубенко, а также представители исполнительной власти Выборга, областные чиновники, ветераны и молодежные активисты.

Депутат 11 избирательного округа Михаил Макаров отметил, что такие мероприятия важны, в первую очередь, для подрастающего поколения и будущих защитников Родины.

Долг нашего поколения – сделать все возможное, чтобы молодежь росла на подвигах предков, знала и уважала историю. В боях за Выборг и на Карельском перешейке 78 офицеров и солдат получили высокое звание Героя Советского Союза. Десятки населенных пунктов в Выборгском районе названы в честь павших воинов, во многих местах имеются воинские захоронения. Вечная память героям и бесконечная благодарность от всех ныне живущих!

После возложения цветов участники почтили память погибших минутой молчания. Напомним, 10 июня 1944 года началась Выборгская наступательная операция советских войск на Карельском перешейке. К 20 июня 1944 года войска 21-й армии вышли к Выборгу. В 19 часов 45 минут над главной башней Выборгского замка взвился красный флаг. 21 июня Москва салютовала воинам, овладевшим городом-крепостью Выборг.