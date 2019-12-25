В честь 160-летия Мариинского театра откроется выставка, посвященная Петру Чайковскому

В пятницу, 2 октября, в пресс-службе Мариинского театра сообщили, что в честь 160-летия исторической сцены откроется выставка, посвященная Петру Ильичу Чайковскому. Кроме того, покажут "Лебединое озеро".
Выставку откроют в фойе Мариинского-2. Балет покажут в среду, 14 октября. Участие в постановке примут звезды труппы Виктория Терешкина и Кимин Ким. Две недели в зрительных залах будут выдавать особые коллекционные программки, в социальные сети театра загрузят видеолекцию об истории здания и познавательные видеоролики со звездами труппы, которые поделятся интересными фактами.
Напомним, что Мариинский театр открыли 2 октября (14 октября по новому стилю) в 1860 году. Его возвели чуть больше, чем за год, на месте Театра-цирка, который был разрушен пожаром. Театр назвали в честь супруги Александра II – императрицы Марии Александровны.
Ранее мы писали, что Стас Садальский раскритиковал руководство "Ленкома".
Фото: vk.com/mariinskytheatre
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