В честь 160-летия Мариинского театра откроется выставка, посвященная Петру Чайковскому

На сцене театра покажут "Лебединое озеро".

В пятницу, 2 октября, в пресс-службе Мариинского театра сообщили, что в честь 160-летия исторической сцены откроется выставка, посвященная Петру Ильичу Чайковскому. Кроме того, покажут "Лебединое озеро".

Выставку откроют в фойе Мариинского-2. Балет покажут в среду, 14 октября. Участие в постановке примут звезды труппы Виктория Терешкина и Кимин Ким. Две недели в зрительных залах будут выдавать особые коллекционные программки, в социальные сети театра загрузят видеолекцию об истории здания и познавательные видеоролики со звездами труппы, которые поделятся интересными фактами.

Напомним, что Мариинский театр открыли 2 октября (14 октября по новому стилю) в 1860 году. Его возвели чуть больше, чем за год, на месте Театра-цирка, который был разрушен пожаром. Театр назвали в честь супруги Александра II – императрицы Марии Александровны.

Ранее мы писали, что Стас Садальский раскритиковал руководство "Ленкома".

Фото: vk.com/mariinskytheatre