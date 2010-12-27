В центре города водитель белой иномарки врезался в трамвай

К счастью, никто не пострадал.

Вечером 4 сентября, на Лиговском проспекте белая иномарка врезалась в трамвай №16. Очевидцы сообщают, что никто из участников аварии не пострадал.

На снимке видно, что у легковушки сильно помят бампер и капот. Автовладельцы удивляются, что водитель выжил после такой "встречи". Что касается трамвая, то ущерб от столкновения у транспорта минимален.

Трамвай пострадал не сильно одна трещина сообщает очевидец

Пассажирам пришлось добираться своим ходом.

Автовладельцы отметили, что из-за ДТП образовалась огромная пробка в обе стороны.

Ранее мы сообьщали о том, что в Петроградском районе на скорости перевернулось "Яндекс" такси.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК