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В центре города водитель белой иномарки врезался в трамвай
Сегодня, 21:47
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IRINA_CHALKINA
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В центре города водитель белой иномарки врезался в трамвай

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К счастью, никто не пострадал.

Вечером 4 сентября, на Лиговском проспекте белая иномарка врезалась в трамвай №16. Очевидцы сообщают, что никто из участников аварии не пострадал.

На снимке видно, что у легковушки сильно помят бампер и капот. Автовладельцы удивляются, что водитель выжил после такой "встречи". Что касается трамвая, то ущерб от столкновения у транспорта минимален.

Трамвай пострадал не сильно одна трещина

сообщает очевидец

Пассажирам пришлось добираться своим ходом.

 Автовладельцы отметили, что из-за ДТП образовалась огромная пробка в обе стороны. 

Ранее мы сообьщали о том, что в Петроградском районе на скорости перевернулось "Яндекс" такси.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК

 

 

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Теги: автомобиль столкнулся с трамваем , дтп лиговский проспект , дтп центр города
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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