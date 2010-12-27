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На Лиговском проспекте ДТП: серый автомобиль столкнулся с пожарной машиной
Сегодня, 19:27
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IRINA_CHALKINA
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На Лиговском проспекте ДТП: серый автомобиль столкнулся с пожарной машиной

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Из-за аварии образовалась огромная пробка.

Вечером 14 августа, на Лиговском проспекте серый автомобиль столкнулся с машиной пожарных служб. Автовладельцы сообщают, что экипаж ДПС уже прибыл на место аварии. 

Очевидцы отметили, что пажарные спешили на вызов. 

На пять углов спешили, там пять пожарных машин собралось

сообщает автовладелец

На снимке, которым поделился очевидец, можно заметить, что у легковушки слегка помялся капот. О состоянии водителей пока информации не поступало. 

Водители отмечают, что из-за аварии весь центр "встал". 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК

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Теги: дтп легковушка столкнулась с пожарной машиной , дтп лиговский проспект
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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