В центре города "пенсионеры" прошлись с клеткой, в которой сидел "Путин"

Процессия проехала по Невскому проспекту и набережной канала Грибоедова.

В пятницу, 7 сентября, в центре города переодетые в пенсионеров активисты прошлись с тележкой, в которой сидел человек в маске Путина. Акцию протеста устроило движение "Весна".

Тянем-потянем, до пенсии не дотянем произносили активисты

В то же время "Путин" хлестал плетью активистов и призывал "отнестись с пониманием". Также человек в маске приговаривал, что "России еще очень нужны деньги на Сирию" и приводил в пример западных партнеров.

На тележке двойника главнокомандующего были прикнаклеены фотогррафии чиновников, которые поддерживают увеличение пенсионного возраста.

Акия двигалась по по Невскому проспекту и набережной канала Грибоедова. На пути "пенсионеров" не встретились полицейские.

Кроме "Весны" в акции приняли участие активисты Открытой России, Демократического Петербурга и Петербургской Солидарности.

Напомним, что в России на 9 сентября запланированы массовые акции протеста против новой пенсионной реформы. Помимо сторонников Навального о своем намерении митинговать заявила петербургская оппозиция.

Ранее мы сообщали о том, что Власти Петербурга запретили согласованный ранее митинг Алексея Навального против пенсионной реформы.

Фото: Весна/ВК