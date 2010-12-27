Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В центре города "пенсионеры" прошлись с клеткой, в которой сидел "Путин"
Сегодня, 20:40
0
IRINA_CHALKINA
362

В центре города "пенсионеры" прошлись с клеткой, в которой сидел "Путин"

0
 
 

Процессия проехала по Невскому проспекту и набережной канала Грибоедова.

В пятницу, 7 сентября, в  центре города переодетые в пенсионеров активисты прошлись с тележкой, в которой сидел человек в маске Путина. Акцию протеста устроило движение "Весна".

Тянем-потянем, до пенсии не дотянем

произносили активисты

В то же время "Путин" хлестал плетью активистов и призывал "отнестись с пониманием". Также человек в маске приговаривал, что "России еще очень нужны деньги на Сирию" и приводил в пример западных партнеров. 

На тележке двойника главнокомандующего были прикнаклеены фотогррафии чиновников, которые поддерживают увеличение пенсионного возраста.

Акия двигалась по  по Невскому проспекту и набережной канала Грибоедова. На пути "пенсионеров" не встретились полицейские. 

Кроме "Весны" в акции приняли участие активисты Открытой России, Демократического Петербурга и Петербургской Солидарности.

Напомним, что в России на 9 сентября запланированы массовые акции протеста против новой пенсионной реформы. Помимо сторонников Навального о своем намерении митинговать заявила петербургская оппозиция.

Ранее мы сообщали о том, что Власти Петербурга запретили согласованный ранее митинг Алексея Навального против пенсионной реформы.

Фото: Весна/ВК

 

Все новости района
Теги: акция протеста в петербурге , пенсионная реформа , пенсионная реформа спб
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5