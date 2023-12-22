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В центре Петербурга задержали подозреваемого в ограблении блокадницы
Сегодня, 11:51
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В центре Петербурга задержали подозреваемого в ограблении блокадницы

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Общая сумма ущерба составила 70 тыс. рублей.

В Центральном районе полицейские задержали подозреваемого в ограблении блокадницы. К стражам порядка обратилась 84-летняя пожилая женщина, проживающая на Мытнинской улице, 2. По словам женщины, муж ее внучки 6 мая  отобрал у нее только что полученные 50 тыс. рублей, а незадолго до этого также похитил 20 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Общая сумма ущерба составила 70 тыс. рублей. Стражи порядка завели уголовное дело по статье "Грабеж". 

Правоохранители установили местонахождение злоумышленника. Они задержали 37-летнего подозреваемого. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что возбуждено уголовное дело по факту обнаружения частей тела женщины в Шушарах.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия, Криминальные происшествия,

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