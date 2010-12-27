В Петербурге перекроют дороги из-за футбольного матча "Испания-Россия"

Вечером 14 ноября дорожные сотрудники запретят проезд из-за проводимого футбольного матча между Испанией и Россией.

Из-за товарищеской игры между сборными России и Испании в Петербурге вводятся ограничительные правила для движения транспортных средств.

С шести часов вечера 14 ноября до двух часов ночи 15 ноября будет перекрыто движение по улице Рюхина, начиная от Северной дороги и заканчивая Крестовский проспектом, а также на участке Северной дороги от переулка Бодрова до Южной дороги. Проезд по Южной дороге и улицы Савиной также будет закрыт.

Сотрудники перекроют въезд на Морской проспект от Петроградской улицы до Рюхина, на Яхтенную улицу от улицы Савушкина до Приморского проспекта.

Ограниченное движение будет по Приморскому проспекту, начиная от дома номер 72, в котором располагается первый въезд в ТРК “Питерлэнд, и заканчивая Яхтенной улицей.

Напомним, что футбольный матч состоится 14 ноября на арене “Санкт-Петербург” в 21:45 по местному времени.